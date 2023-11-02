Потерявшегося восьмилетнего мальчика нашли сотрудники ГИБДД в Псковском районе

11:09, 02 ноября 2023, ПАИ

Потерявшегося восьмилетнего мальчика нашли сотрудники Госавтоинспекции в деревне Неёлово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции днём в деревне Неёлово Псковского района остановили автомобиль, за рулём которого была женщина. В разговоре с полицейским она сообщила, что ищет восьмилетнего сына Матвея – он не вернулся домой из школы в течение часа, хотя живёт напротив школы. Женщина отправилась на поиски сына самостоятельно, но ей не удалось его найти.

Тогда инспектор ДПС лейтенант полиции Вадим Резинко и стажёр на должности инспектора ДПС Артём Абаев решили помочь женщине в поиске ребёнка. «Полицейские поехали в школу, где по камерам наблюдения можно было проследить, в каком направлении ребенок покинул образовательное учреждение. После просмотра записи с камер видеонаблюдения сотрудники Госавтоинспекции отправились в сторону следования ребенка для установления местонахождения мальчика. Было известно, что он был одет в зелёную куртку и красную шапку», – рассказали в ведомстве.

Полицейские заметили в одном из соседних дворов недалеко от школы на детской площадке ребёнка, подходящего под описание. Оказалось, мальчик пошел самостоятельно домой, но отвлекся на игры во дворе и не придал значения тому, что прошло много времени. Мать Матвея была неподалеку, поэтому ребенка удалось передать женщине незамедлительно. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в УМВД.