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Общество

Детям участников спецоперации предоставят льготы при зачислении в колледжи

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине внесла в Госдуму поправки, которые предоставят участникам боевых действий и их детям преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Об этом сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак («Единая Россия») в своем телеграм-канале.

В соответствии с поправками участников военной операции и их детей должны будут принимать на обучение в колледжи и техникумы в первоочередном порядке, без договора целевого обучения и независимо от результатов освоения школьной программы.

«Изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса. Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей»,— уточнил Андрей Турчак.

Глава рабочей группы также отметил, что поправки позволят детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе военной операции или получивших серьезные увечья, поступать в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

Для детей участников военной операции на Украине действует несколько видов льгот. Так, они могли поступить в российские вузы по отдельной квоте, на которую отвели не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении. По итогам приемной кампании в рамках этой квоты зачислили 6659 человек. Минобрнауки сообщало, что дети участников СВО будут бесплатно готовиться к поступлению в вузы.

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