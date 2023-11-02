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Общество

Псковичи приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»

Молодые представители академического вокала приняли участие в мастер-классах «Школы вокала», которые состоялись в малом зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Псковские вокалисты приняли участие в мастер-классах «Школы вокала». Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Наставниками начинающих певцов академического направления стали лауреаты международных конкурсов вокалистов, солисты оперной труппы Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано) и Денис Беганский (бас-баритон), концертмейстер – лауреат международных конкурсов, концертмейстер Мариинского театра Василий Попов.

Активными участниками мастер-классов «Школы вокала» стали студенты специальности «хоровое дирижирование» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и учащиеся детских музыкальных школ.

Практикум с вокалистами из Санкт-Петербурга завершился концертом, где каждый участник получил возможность продемонстрировать усвоенные им во время занятий умения и навыки.

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