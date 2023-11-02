До +10 градусов ожидается в Псковской области 3 ноября

12:18, 02 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями без осадков ожидается в Псковской области 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.