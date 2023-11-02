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Великолукские студенты встретились с олимпийским призёром

Студенты и преподаватели Великолукской государственной академии физической культуры и спорта встретились с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России Сергеем Матвеевым и мастером спорта по академической гребле Александром Матвеевым. Встреча прошла 31 октября. Об этом пишет интернет-издание Luki-News.

Великолукские студенты встретились с олимпийским призёром. Фото здесь и далее: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

Встреча прошла в рамках проекта Министерства спорта России «На связи с наставником», приуроченного к Году педагога и наставника.

Отметим, что Сергей Матвеев является бронзовым призёром Олимпийских игр 1996 года, а также участником Олимпийских игр 2000 и 2004 годов. Также он становился бронзовым призёром чемпионата мира 1999 года и неоднократным победителем международных соревнований «Большая Московская регата».

На фото бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года Сергей Матвеев

Студентам показали видеоролик финального заезда шести лучших команд мира по академической гребле, где российские спортсмены заняли третье место. Первым номером заезда был Сергей Матвеев.

Студентам показали видеоролик финального заезда шести лучших команд мира по академической гребле

Олимпийский призёр рассказал о том, как он начал заниматься академической греблей. Особое внимание спикер заострил на рассказе о семье и своей супруге, с которой познакомился на гребной базе.

Также гости ответили на вопросы студентов. Их спросили об особенностях тренировочного процесса в академической гребле, главных качествах, которыми должен обладать чемпион, и что мотивирует человека к высоким достижениям.

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