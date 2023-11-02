При реконструкции актового зала в правительстве Псковской области исторические детали остались целы

11:42, 02 ноября 2023, ПАИ

При реконструкции актового зала в правительстве Псковской области исторические детали остались целы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее мы сообщали, что депутаты Псковского областного Собрания, которым предстоит работать в зале во время сессий, уже протестировали обновлённое оборудование и возможности нового пространства.

«В процессе обновления особое внимание уделили сохранению исторического вида стен, лепнины и потолка, так как здание является объектом культурного наследия», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В зале, в частности, установлена мультимедийная система, которая обеспечивает весь цикл парламентских заседаний. Пульты делегатов позволяют просматривать и делиться документами, голосовать, смотреть конференцию, пользоваться звукоусиливающей аппаратурой.

Также установлена большая видеостена и дублирующие экраны. «Если раньше для показа презентаций нужно было включать проектор и затемнять помещение, то теперь презентации будут показываться на светодиодном экране, – отметил губернатор. – Депутаты Псковского областного Собрания уже ознакомились с оснащением зала. Уверен, работать в таких условиях будет ещё комфортнее».