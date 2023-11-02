40% псковичей считают, что любовь важнее карьеры – опрос

11:50, 02 ноября 2023, ПАИ

У 40 % псковичей в приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план, причем мужчины придерживаются этой позиции чаще, чем женщины. Об этом сообщается в опросе SuperJob.

Карьерные успехи выше отношений ставят 31 % респондентов.



Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане: 45 % против 36 % соответственно. Карьера в приоритете у каждого четвертого мужчины и каждой третьей женщины.