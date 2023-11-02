Жителя Стругокрасненского района наказали за нанесение побоев сожительнице
80 часов обязательных работ получил житель Стругокрасненского района за нанесение повторных побоев сожительнице. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за нанесение побоев, ударил свою сожительницу правой рукой наотмашь в верхнюю часть туловища. Женщина упала на землю и ударилась левой ногой и правой рукой. В результате побоев женщина получила ссадины, не причинившие вреда здоровью.
В суде мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.
Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.