Жителя Стругокрасненского района наказали за нанесение побоев сожительнице

17:48, 02 ноября 2023, ПАИ

80 часов обязательных работ получил житель Стругокрасненского района за нанесение повторных побоев сожительнице. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за нанесение побоев, ударил свою сожительницу правой рукой наотмашь в верхнюю часть туловища. Женщина упала на землю и ударилась левой ногой и правой рукой. В результате побоев женщина получила ссадины, не причинившие вреда здоровью.

В суде мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.