В Пскове осужден конкурсный управляющий за получение подкупа в 16 млн рублей

12:38, 02 ноября 2023, ПАИ

Конкурсного управляющего компании-должника осудили в Псковском районе за коммерческий подкуп на сумму более 16 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Конкурсный управляющий в рамках исполнения служебных полномочий требовал от предыдущего управляющего передать ему имущество на сумму свыше 16 млн рублей. Такое требование было связано с отказом от обращения в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о передаче документов по финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, которые фактически находились у конкурсного управляющего.

По данному факту против него возбудили уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества, за совершение действий в интересах дающего, если такие действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.