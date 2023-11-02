Работы по обустройству парка имени Ленина стартовали в Дно

13:03, 02 ноября 2023, ПАИ

В городском парке имени Ленина начались работы по благоустройству. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент в парке идёт разгрузка и сборка оборудования для ландшафтных работ.

«Все самое интересное – впереди!» – подчеркнул глава муниципалитета.



Фото: Глава Дновского района Михаил Шауркин



Фото: Глава Дновского района Михаил Шауркин



Фото: Глава Дновского района Михаил Шауркин



Фото: Глава Дновского района Михаил Шауркин







Напомним, концепция дизайна парка заключается в формировании временной спирали, которая расходится от центра парка и закручивается к его сторонам. Временные витки раскручиваются, демонстрируя преемственность эпох и их последовательность. Такой концепт станет символичным для выбранной территории, так как парк имени В. И. Ленина пережил многие эпохи и не утратил своей популярности у местных жителей.

Ландшафтные дизайнеры при благоустройстве будут использовать такие растения, как пузыреплодник, гортензия и спирея различных видов. Авторы проекта утверждают, что именно эти растения максимально адаптированы к городским погодным условиям. Кроме того, поздняя осень – идеальное время для посадки растений.