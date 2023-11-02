Tele2 делает подписку MiXX бесплатной для всех

13:33, 02 ноября 2023, ПАИ

Tele2 предлагает до конца 2023 года бесплатно воспользоваться подпиской MiXX любого размера – S, M, L, Max. Это уникальное предложение для рынка: бесплатный двухмесячный период доступен всем пользователям подписки – новым и уже действующим, а также абонентам всех операторов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

За год – с сентября 2022 по сентябрь 2023 года – количество подключившихся к подписке MiXX увеличилось более чем в три раза. Tele2 запустила уникальный продукт MiXX в марте 2022 года: пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки. С октября прошлого года клиенты могут «сконструировать» наполнение под свои потребности.

Tele2 решила сделать подарок как новым клиентам, так и действующим владельцам подписки. 1 ноября 2023 года подписка MiXX стала бесплатной – акция распространяется на все размеры MiXX от минимального набора сервисов S до самого большого Max. Предложение действует два месяца – до 31 декабря 2023 года, воспользоваться бесплатным периодом могут абоненты всех операторов.

Для продвижения нового предложения компания выпустила рекламный видеоролик, антуражем для которого стал фильм «Матрица». В ролике супергерой обладает силой – подпиской MiXX от Tele2. Он предлагает пользователям самостоятельно управлять MiXX и выбирать необходимые продукты, отталкиваясь от своих пожеланий. Всем владельцам подписки доступны сервисы с онлайн-книгами, музыкой, кино, а героиня рекламного ролика – абонент оператора – останавливает свой выбор на дополнительных гигабайтах, чтобы увеличить интернет-трафик.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».