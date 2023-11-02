34-летний пскович до смерти избил знакомую

13:44, 02 ноября 2023, ПАИ

34-летний пскович до смерти избил знакомую, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. Теперь злоумышленника будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа обвиняемый в гостях у 49-летней знакомой распивал с ней спиртные напитки. После собутыльники поссорились, обвиняемый избил женщину, а затем ушел домой. Вернувшись на следующее утро, чтобы извиниться, мужчина обнаружил знакомую мертвой и позвонил в полицию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.