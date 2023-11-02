Как выглядит станция умягчения воды в Пскове изнутри, показали специалисты

14:56, 02 ноября 2023, ПАИ

Процесс строительства станции умягчения воды в деревне Родина Псковского района показали специалисты горводоканала. Видео они опубликовали в группе муниципального предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Станция позволит понизить градус жёстокости подземной воды с 5,5 до 2,5. Будет заметно снижен эффект накипи на посуде, перестанут страдать бытовые приборы.

«Ведь накипь, которая образуется в процессе нагревания, – основной недостаток жёсткой воды. Зато в холодном виде подземная вода по химическим и органолептическим параметрам почти идеальна», – отметили специалисты.

В горводоканале также добавили, что это будет единственная в регионе подобная станция.

Строительство модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района производится в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 2022-2023 годы.

Ранее глава Псковского района Наталья Фёдорова проконтролировала строительство станции очистки питьевой воды в Родине.