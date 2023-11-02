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Происшествия

Житель Острова попал в колонию особого режима за сбыт наркотиков

За незаконный сбыт наркотиков местного жителя Острова приговорили к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Острович обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). 

Установлено, что 12 ноября 2022 года с целью извлечения материальной выгоды подсудимый договорился по мобильному телефону о продаже наркотика с лицом по имени Евгений. Предварительно получив от Евгения деньги за наркотик, подсудимый спрятал «закладку» в расщелине дерева, сообщив координаты. Однако Евгений был участником оперативно-разыскного мероприятия, его задачей было участие в «проверочной закупке», а после нахождения «закладки» выдать её полицейским. 

Суд учёл, что мужчина был ранее судим, на нём есть неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, раскаяния в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, мужчину приговорили к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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