Опрос: Каждый второй пскович расскажет руководству о «крысе»

14:59, 02 ноября 2023, ПАИ

О факте разглашения сослуживцем служебной информации доложит начальству каждый второй пскович, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

52% опрошенных расскажут руководству о коллеге, сливающем ценную информацию конкурентам: «Не хочется, чтобы фирма несла убытки»; «Обязательно сообщу после тщательной проверки полученной информации»; «Стараюсь быть ответственной, честной и справедливой. Не переношу подлость и вранье». 15% оставят подобные сведения при себе: «Не лезу не в своё дело. Все тайное становится явным»; «Попрошу коллегу самого все рассказать начальству». Каждый третий затрудняется с решением: «Прежде поговорю с этим коллегой, попытаюсь выяснить причину, может, возможно еще помочь образумиться».



Чаще всего готовность сообщить об утечке информации демонстрирует молодежь до 24 лет (66%), реже всего — респонденты от 25 до 44 лет (51%).