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Братья Сафроновы выступят в Пскове 14 ноября

Иллюзионисты братья Сафроновы выступят на сцене Дома офицеров в Пскове 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Братья Сафроновы выступят в Пскове. Фото: Дом офицеров

Псковичей ждёт иллюзионное шоу «Ураган чудес». Иллюзионисты выступят без дублёров и страховки. Зрители смогут увидеть такие номера, как «Распиливание», «Прохождение сквозь стекло», «Протыкание штыками». А ещё – левитация, чтение мыслей, телепортация и другие номера. Кроме того, шоу будет сопровождаться спецэффектами и игрой света.

В Доме офицеров подчеркнули, что зрители смогут оказаться на сцене и поучаствовать в представлении.

Напомним, что братья Сафроновы являются обладателями награды «Лучшая большая иллюзия в мире» и премии «За вклад в жанр мировой иллюзии» на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy. Премия ежегодно вручается лучшим магам и фокусниками со всего мира. Кроме того, именно братьям Сафроновым удалось установить мировой рекорд «Наибольшее количество одновременно левитирующих людей в рамках иллюзионного шоу в мире».

Количество билетов на иллюзионное шоу ограничено, поэтому Дом офицеров советует приобрести их заранее.

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