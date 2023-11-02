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Происшествия

Специалисты горводоканала Пскова устранили аварию на коллекторе на Западной

Аварийную ситуацию на канализационном коллекторе на улице Западной устранили службы горводоканала минувшей ночью. Там образовался провал, который требовал срочной замены трубы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Специалисты Горводоканала устранили аварию на канализационном коллекторе на ул. Западной. Фото: здесь и далее - пресс-службв "Горводоканала"

Коллектор расположен в густонаселенной городской черте, проходит под парковой зоной на улице Западной и вдоль многоквартирных домов. Учитывая большой диаметр коллектора  - 1200 мм, аварийную ситуацию необходимо было устранить своевременно, так как большое количество выходящих стоков могло создать общественную угрозу. 

Начальник цеха водоотведения горводоканала Александр Дубакин пояснил, что обследование канализационного коллектора на улице Западной провели несколько дней назад. Из РНС д. Крестки поступила информация о резком уменьшении входящих стоков хозяйственно-бытовой канализации в насосную станцию. В ходе обследования основного входящего коллектора был обнаружен провал насыпи грунта.

В этот же день службы предприятия начали земляные работы, а затем очистку коллекторной трубы от стоков, камней и грунта.

Общая протяженность аварийного коллектора составляет 9 м. На месте аварийного участка трубы специалисты установили гофрированную полиэтиленовую. По словам Александра Дубакина, аварийная замена трубы никак не отразилась на работе системы канализации и жизни микрорайона.

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