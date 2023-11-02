Участие Псковской области в Большом этнографическом диктанте обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ

16:06, 02 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению в Псковской области Большого этнографического диктанта, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 ноября.

Как придумывают вопросы для таких диктантов, особенности диктанта в этом году, где можно будет проверить свои знания о многочисленных народах России?

Гостями пресс-конференции стали заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, активистка Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Елена Вариксоо, доцент кафедры европейских языков и культур, проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева и учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская.