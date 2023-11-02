Расписание пригородных поездов изменится в Великих Луках

16:30, 02 ноября 2023, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов изменится в Великих Луках 3 ноября в связи с необходимостью предоставления окон. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, поезд № 6953 отправится от станций Оредеж в 13:08, Заклинье в 13:25-13:26, Батецкая в 13:40-13:41, Бахарево в 13:52-13:53, Передольская в 14:06-14:07, Кчеры в 14:22-14:23, Уторгош в 14:35-14:36. От станции Сольцы поезд отправляется перекрестно с поездом № 820 в 15:00-15:02, от станций Куклино в 15:17-15:18, Леменка в 15:33-15:34, Гачки в 15:50-15:51, от остановочного пункта на 241-м километре в 16:00- 16:01. В Дно поезд прибудет к 16:12.

Пригородный поезд № 6954 отправится из города Дно в 17:15, от остановочного пункта на 241-м километре в 17:28-17:29, от станций Гачки в 17:38-17:39, Леменка в 17:55-17:56, Куклино в 18:10-18:11, Сольцы в 18:25-18:26. От станции Уторгаш поезд отправляется перекрестно с поездом № 83 в 18:44-18:51, от станций Кчеры в 19:04-19:05, Передольская в 19:19-19:20, Бахарево в 19:33-19:34, Батецкая в 19:45-19:46, Заклинье в 19:59-20:11. Прибытие в Оредеж запланировано на 20:27.

Поезд № 6721/6722 отправится от станции Великих Лук в 5:55, от станций Воробецкая в 6:03, Гущино в 6:11-6:12, Новосокольники в 6:24-6:28, Шубино в 6:40-6:47, Киселевичи в 6:55, Самолуково в 7:07, Стримовичи в 7:15, Локня в 7:23-7:25, Загоскино в 7:38, Сущево в 7:49-7:50, Лозовицы в 8:02-8:03, Ашево в 8:12-8:13, Чихачево в 8:24-8:25, Плотовец в 8:37-8:39, Судома в 8:50-8:51, Дедовичи в 9:01-9:02, Вязье в 9:21-9:22, Дно в 9:35-10:25. Далее поезд двигается согласно расписанию.

Поезд № 6724/6723 до Дно двигается согласно расписанию, от станции Дно отправление будет в 19:08-19:16, Вязье в 19:28-19:29, Дедовичи в 19:49-19:50, Судома в 20:00-20:01, Плотовец в 20:12-20:13, Чихачево в 20:25-20:26, Ашево в 20:36-20:38, Лозовицы в 20:49-21:11, Сущево 21:23-21:25, Загоскино в 21:35, Локня в 21:47-22:06, Стримовичи в 22:14, Самолуково в 22:23-22:24, Киселевичи в 22:37, Шубино в 22:46-22:48, Новосокольники в 23:00-23:02, Гущино в 23:14, Воробецкая в 23:22. В Великие Луки поезд прибудет в 23:33.

Поезд № 8761 отправляется из Дно в 6:28, от станций Вязье в 6:45-6:47 и следует от этой станции до Дедовичей без остановок. Из Дедовичей отправляется в 7:10-7:11, от станции Судома в 7:21-7:22, Плотовец в 7:34-7:35, Чихачево в 7:49-7:50, Ашево в 8:03-8:11, Лозовицы в 8:26-8:27, Сущево в 8:4-8:46, Загоскино в 8:56-8:57, Локня в 9:14-9:15, Стримовичи в 9:27-9:29, Самолуково в 9:45-9:46, Киселевичи в 10:12-10:14, Шубино в 10:26-10:27. В Новосокольники пригородный поезд прибудет в 10:41.

Кроме того, 3 ноября отменяются пригородные поезда № 6516, 6515 на участке Лозовицы – Дно.