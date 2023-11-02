Ленты с триколором раздадут в Великих Луках 3 ноября
В преддверии Дня народного единства волонтёры в Великих Луках вручат ленты с триколором гостям и жителям города на площади Рокоссовского завтра, 3 ноября, в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.
Ленты с триколором – это патриотический символ связи гражданина со своей страной. Они обозначают объединение народа, уважение и чувство гордости за страну, отметили в администрации.
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