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Общество

WoolHouse стал лучшим брендом года

Известный псковский производитель изделий из натуральной шерсти мериноса WoolHouse стал победителем национальной премии «Бренд года – 2023», сообщили ПАИ организаторы премии.

WoolHouse стал лучшим брендом года. Фото предоставлено WoolHouse. На фото: основательница бренда WoolHouse, генеральный директор компании «Кампотекс» Вера Григорьева

Товары под логотипом бренда WoolHouse, которые уже многие годы производит швейная фабрика, расположенная в Острове, теперь будут отмечены статусным знаком «Бренд года». Псковский бренд Woolhouse оказался среди 55 российских компаний-победителей, а общее количество брендов, подавших заявки на участие в национальной премии, превысило 300 компаний.

Национальная премия «Бренд года» проводится ежегодно и является общественно значимой площадкой для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России.

Номинанты со всей России предоставляют на суд строгому жюри свою продукцию. Такой знак отличия, как знак «Лучший бренд года» – ещё один повод гордиться достижениями компании, чья деятельность неразрывно связана с Псковской землей и её жителями.

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