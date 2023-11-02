Более двух тонн картофеля раздали нуждающимся семьям в Печорском районе

16:50, 02 ноября 2023, ПАИ

Благотворительная акция по раздаче картофеля нуждающимся семьям прошла в Печорском районе. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

В рамках акции было доставлено и выдано нуждающимся или попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям 2,5 тонны картофеля.

Инициатором проведения акции выступил глава крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков.

«Помощь многодетным и нуждающимся семьям является приоритетным делом в наше непростое время. Надеемся, что адресная поддержка окажется важным подспорьем для всех семей, которым это действительно необходимо», – отметил он.

Выдачу картофеля осуществляли активисты волонтёрского движения.

В рамках благотворительной акции 27 многодетных семей получили помощь.