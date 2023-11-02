Псковская городская поликлиника совместно с ПсковГУ будут проводить вакцинацию студентов

18:14, 02 ноября 2023, ПАИ

Псковская городская поликлиника совместно с ПсковГУ будут проводить вакцинацию студентов. Об этом ПАИ сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской гордумы Галина Невалённая.

«Вакцинация от гриппа является важной мерой профилактики заболевания. Она позволяет снизить риск заболевания гриппом и его осложнений, таких как пневмония, бронхит, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Для студентов и преподавателей вакцинация от гриппа особенно важна, говорят врачи, поскольку молодёжь почти всегда находятся в месте массового скопления людей – в лекционных классах и общежитиях. Вакцинация от гриппа также помогает сохранить здоровье и продуктивность студентов, что особенно важно в период экзаменов и учебных нагрузок», – отметила Галина Невалённая.

Уже с завтрашнего дня студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ могут пройти вакцинацию по следующим адресам: с 10:00 до 12:00 вакцинацию могут пройти студенты, а с 12:00 до 13:00 – преподаватели на улице Леона Поземского, 6. Во вторник, 7 ноября, с 10:00 до 12:30 на площади Ленина, 2, в аудитории № 420 будут приниматься студенты, а с 13:00 до 14:00 – преподаватели, сотрудники. В среду, 8 ноября, с 10:00 до 12:30 на вакцинацию (площадь Ленина, 2 в аудитории № 420) приглашают студентов, а с 13:00 до 14:00 – сотрудников университета.

Вакцинация продлится до 17 ноября, в том числе по адресам: улицы Льва Толстого, 4, Красноармейская, 1, Розы Люксембург, 6б.