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Общество

Псковская городская поликлиника совместно с ПсковГУ будут проводить вакцинацию студентов

Псковская городская поликлиника совместно с ПсковГУ будут проводить вакцинацию студентов. Об этом ПАИ сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской гордумы Галина Невалённая. 

Вакцинация. Фото: ПАИ

«Вакцинация от гриппа является важной мерой профилактики заболевания. Она позволяет снизить риск заболевания гриппом и его осложнений, таких как пневмония, бронхит, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Для студентов и преподавателей вакцинация от гриппа особенно важна, говорят врачи, поскольку молодёжь почти всегда находятся в месте массового скопления людей – в лекционных классах и общежитиях. Вакцинация от гриппа также помогает сохранить здоровье и продуктивность студентов, что особенно важно в период экзаменов и учебных нагрузок», – отметила Галина Невалённая.

Уже с завтрашнего дня студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ могут пройти вакцинацию по следующим адресам: с 10:00 до 12:00 вакцинацию могут пройти студенты, а с 12:00 до 13:00 – преподаватели на улице Леона Поземского, 6. Во вторник, 7 ноября, с 10:00 до 12:30 на площади Ленина, 2, в аудитории № 420 будут приниматься студенты, а с 13:00 до 14:00 – преподаватели, сотрудники. В среду, 8 ноября, с 10:00 до 12:30 на вакцинацию (площадь Ленина, 2 в аудитории № 420) приглашают студентов, а с 13:00 до 14:00 – сотрудников университета.

Вакцинация продлится до 17 ноября, в том числе по адресам: улицы Льва Толстого, 4, Красноармейская, 1, Розы Люксембург, 6б.

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