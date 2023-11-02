Аудиоверсии псковских сказок выпустили библиотекари
Сотрудники библиотек Псковской области выпустили аудиоверсии 49 псковских сказок на основе сборника «Сказки и легенды Псковского края», сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.
Послушать озвученные библиотекарями из районов истории можно здесь.
Сказки для книги собраны в фольклорных экспедициях, которые проводились в регионе с 1970-х годов. Сборник включает 79 сказок и 30 легенд. Художественным оформлением книги занимались представители трех поколений Детской школы искусств Пскова: педагоги, выпускники и старшеклассники.
Книга издана тиражом 3000 экземпляров, из них 500 направлены в фонды библиотек Псковской области.
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