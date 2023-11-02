Аудиоверсии псковских сказок выпустили библиотекари

16:46, 02 ноября 2023, ПАИ

Сотрудники библиотек Псковской области выпустили аудиоверсии 49 псковских сказок на основе сборника «Сказки и легенды Псковского края», сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Послушать озвученные библиотекарями из районов истории можно здесь.

Сказки для книги собраны в фольклорных экспедициях, которые проводились в регионе с 1970-х годов. Сборник включает 79 сказок и 30 легенд. Художественным оформлением книги занимались представители трех поколений Детской школы искусств Пскова: педагоги, выпускники и старшеклассники.

Книга издана тиражом 3000 экземпляров, из них 500 направлены в фонды библиотек Псковской области.