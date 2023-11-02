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Последняя песня группы Beatles в исполнении Джона Леннона доступна для прослушивания

Последняя песня группы Beatles в исполнении Джона Леннона доступна для прослушивания. Клип планируется опубликовать в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети группы.

Последнюю песню The Beatles в исполнении Джона Леннона «Now and Then» восстановили с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта.

«Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», – сообщил коллектив.

Песня была записана под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества. Раритет обнаружила жена Джона Леннона Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году.

При помощи новых технологий удалось очистить запись от шумов, разделив все голоса и почистив их. Когда артисты услышали качественный звук спустя почти 45 лет после оригинальной записи, то были потрясены.

Работа над песней была окончена в прошлом году, в ней использованы партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны Старра, бэк-вокал и аранжировка струнных, написанная Маккартни в соавторстве с другими музыкантами.

«Мы все на ней играем, это настоящая запись Beatles. В 2023 году продолжать работать над музыкой Beatles… это захватывающе», – поделился Пол Маккартни.

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