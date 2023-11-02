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Общество

Михаил Ведерников провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области

Внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 2 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники совещания рассмотрели вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия в регионе, а также обсудили работу органов власти с национальными диаспорами и общественными объединениями с целью недопущения межнациональных конфликтов.

Глава региона напомнил, что 19-я статья Конституции РФ гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения». «В Псковской области не было серьёзных проблем в этой части. Тем не менее нам нужно убедиться, что положения закона соблюдаются и защищаются», – подчеркнул Михаил Ведерников в связи с недавними событиями в Махачкале (Республика Дагестан).

Также на заседании рассмотрели вопрос безопасности топливно-энергетического комплекса Псковской области и исполнение мероприятий по отбору граждан на военную службу по контракту.

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