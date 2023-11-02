Митрополит Арсений принял участие в заседании Патриаршего совета по культуре в Москве

21:36, 02 ноября 2023, ПАИ

Заседание Патриаршего совета по культуре на тему «Роль А. С. Пушкина в формировании русской национальной идентичности» состоялось под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршем зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве в четверг, 2 ноября. В мероприятии также принял участие митрополит Псковский и Порховский Арсений, сообщили ПАИ в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия











Модератором заседания выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре.

Открывая заседание, предстоятель РПЦ обратился к участникам заседания со словом.

На заседании выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, президент Российской академии образования Ольга Васильева, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

На заседании также выступил митрополит Арсений, который рассказал о мероприятиях в рамках празднования 225-летия со дня рождения Пушкина на территории Псковской области.

Патриарх Кирилл поручил митрополиту Тихону и Патриаршему совету по культуре проконтролировать вопросы подготовки к юбилею на территории Успенского Святогорского монастыря (Великолукская епархия Псковской митрополии), где находится могила Александра Пушкина.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ в 2024 году пройдёт ряд мероприятий в рамках празднования 225-летия со дня рождения Пушкина.