Учёные выяснили, что ограничение калорий на 12% замедляет старение

22:55, 02 ноября 2023, ПАИ

Ограничение калорий даже на 12 % может повысить шансы на здоровое старение за счёт уменьшения воспаления, сообщается в исследовании учёных из Национального института старения (NIA), информацию из которого приводит «Газета.Ru».

Исследования показали, что у животных ограничение калорий без лишения организма необходимых витаминов и минералов замедляет развитие возрастных заболеваний, продлевает жизнь, повышает её качество и стрессоустойчивость. Новое исследование также предполагает, что этот эффект распространяется и на людей.

В рамках этого исследования американцев молодого и среднего возраста без ожирения попросили снизить ежедневное потребление калорий на 25 % в течение двух лет. Однако снижение на 12 % было максимальным показателем, которого удалось достичь.

Учёные обнаружили, что такое небольшое ограничение калорий повлияло на людей так же, как и на животных. Например, оно активировало гены, ответственные за выработку энергии и обмен веществ, а также подавило провоспалительные гены. Изменилась и регуляция циркадных ритмов и восстановление повреждённых участков ДНК.

Сокращение потребления калорий на 12 % вполне осуществимо и может быть очень полезно, заключили авторы.