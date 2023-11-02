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Общество

Производителям социально значимых продуктов запретили произвольные объёмы фасовки

В России изменили ГОСТ, и теперь он запрещает производителям социально значимых продуктов использовать произвольные объёмы фасовки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Производителям социально значимых продуктов запретили произвольные объёмы фасовки. Фото: ПАИ

В ведомстве отметили, что производители нередко снижают объём, количество и вес продуктов, при этом не уменьшая, а увеличивая их цену. «Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Теперь для соответствия ГОСТу таких продуктов, как сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, чёрный чай, а также некоторых других продовольственных товаров первой необходимости на их упаковке должны использоваться фиксированные значения. Например, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, а молоко – по 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

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