Производителям социально значимых продуктов запретили произвольные объёмы фасовки

23:28, 02 ноября 2023, ПАИ

В России изменили ГОСТ, и теперь он запрещает производителям социально значимых продуктов использовать произвольные объёмы фасовки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ведомстве отметили, что производители нередко снижают объём, количество и вес продуктов, при этом не уменьшая, а увеличивая их цену. «Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Теперь для соответствия ГОСТу таких продуктов, как сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, чёрный чай, а также некоторых других продовольственных товаров первой необходимости на их упаковке должны использоваться фиксированные значения. Например, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, а молоко – по 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.