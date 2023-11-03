Музыкальный сервис представил жанр, под который расслабляются россияне

07:52, 03 ноября 2023, ПАИ

Более трети мужчин в России расслабляются под русский рок, электронную и танцевальную музыку, а русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в исследовании «МТС Музыки», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Более половины россиян (65%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное… Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%)… Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%)», - говорится в исследовании, в котором приняли участие россияне от 18 до 50 лет.

Отмечается, что наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка. Миллениалы чаще других выбирают хип-хоп и российский поп, а шансон для расслабления предпочитают россияне в возрасте от 45 до 50 лет.

По словам специалистов, молодая аудитория - от 18 до 24 лет - реже других слушает радио в таком настроении, при этом россияне в возрасте от 45 до 50 лет и москвичи, напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться.

