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Общество

Студенты Бауманки развернут парус университета в космосе

Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике «Парус-МГТУ», который российские космонавты запустили на орбиту во время выхода в открытый космос 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Молодёжного космического центра университета Викторию Майорову.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустят спутник, а также проследят за раскрытием его солнечного паруса. Однако в ходе работы в открытом космосе космонавты не заметили раскрытия паруса.

«Это же эксперимент, его можно и не сразу проводить. Спутник на орбите, чувствует себя прекрасно, мы им управляем, мы поставили его на управление сразу же после запуска, через полтора часа. Он работоспособный», - сказала Виктория Майорова.
 

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