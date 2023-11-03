В Пскове полковник полиции в отставке задержал вора-рецидивиста

10:02, 03 ноября 2023, ПАИ

В Пскове полковник полиции в отставке Сергей Логвиненко во время прогулки со своей собакой задержал вора-рецидивиста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сергей Логвиненко утром вышел погулять со своей собакой Арчи и на улице Пароменской услышал звук разбитого стекла. Он заметил, что в грузовой иномарке «Ивеко» разбили боковое стекло. Незнакомец вышел из машины и сказал, что приехал к другу, но кто-то разбил стекло в машине. После чего он попытался скрыться.

Сергей Логвиненко почувствовал неладное, так как увидел шерстяные перчатки в руках мужчины, который бросился бежать в сторону Рижского проспекта, угрожая экс-полицейскому болтовёртом и болгаркой, которые он похитил из грузовика. Двое молодых парней, которые стали свидетелями преступления, помогли Сергею Логвиненко поймать вора. Сергей Логвиненко прижал злоумышленника к земле и заломил руки за спину. После чего позвонил в дежурную часть регионального УМВД и сообщил о произошедшем.

Наряд полиции прибыл на место преступления. Подозреваемого доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Он дал признательные показания. Похищенное им из «Ивеко» имущество изъяли.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за кражи из автомобилей. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

Полицейские поблагодарили коллегу за помощь и проявленный профессионализм.

«Сергей Иннокентьевич – человек энергичный, деятельный, спортивного склада, увлекается охотой. Он и в гражданской жизни нашёл своё место, по-прежнему трудится. Прежние сослуживцы, да и все, кто хорошо знает Сергея Иннокентьевича, отзываются о нём только добрым словом. А эта история, произошедшая с ним на днях, ещё раз подтвердила старую истину: бывших профессионалов не бывает», – отметили в пресс-службе.