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Общество

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Пробуждая сердца»

Бессмертный полк России проводит Третий Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвящённый памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Ланового. Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.

Заявки принимаются на сайте конкурса pravnuki-pobediteley.ru с 10 октября по 16 января 2024 года. В состав жюри вошли народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова и другие представители творческой интеллигенции России.

Победители финального этапа будут приглашены в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.

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