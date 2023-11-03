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Происшествия

Мексиканские квадроциклы попытались незаконно провезти через границу в Псковской области

Квадроциклы обнаружили в автомобиле со снегоходами сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Однако документов на перемещение данной техники у перевозчика не было. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Перевозчик вёз снегоходы из Черногории в Казахстан. «Наличие именно этого товара значилось в документах, представленных сотрудникам таможни на российско-латвийской границе. При осмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса на полученном изображении таможенники увидели отличающуюся от снегоходов технику», – рассказали в пресс-службе.

Таможенный досмотр показал, что кроме финских снегоходов в грузовом отсеке находятся два квадроцикла, произведённых в Мексике. Их вес превышает одну тонну, а таможенная стоимость каждого – более 16 тысяч евро.

В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение таможенному органу недостоверных сведений). Квадроциклы изъяты.

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