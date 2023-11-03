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Врач призвала великолучан привиться от гриппа

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Великих Луках. Она завершится к концу ноября, пишет Luki-News.

Врач призвала великолучан привиться от гриппа. Фото: Luki-News

Врач-эпидемиолог Великолукской межрайонной больницы Оксана Квитко рассказала, почему стоит прививаться от гриппа. «Если мы вовремя не сформируем иммунную прослойку, конечно, будет большая заболеваемость и возможны осложнения, потому что грипп – это очень опасное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до инвалидизации и даже летальных исходов», – отметила она.

По её словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом в Великих Луках не превышает средние областные показатели, но цифры растут, поэтому до начала массовой заболеваемости людям стоит позаботиться о своём здоровье посредством вакцинации.

«К сожалению, мы находимся в самом низу вакцинального рейтинга. На сегодняшний день порядка 43 % населения привито – это мало с учётом того, что пошёл третий месяц вакцинации», – обратила внимание врач.

Помимо этого, продолжается вакцинация детей от гриппа, она находится примерно на том же уровне, как и у взрослых, но это зависит исключительно от согласия родителей.

Врач-эпидемиолог подчеркнула, что вакцинацию стоит отложить, если человек болеет или находится в контакте с больными либо у него обострились хронические заболевания, так как при введении вакцины в такие моменты на организм человека ложится двойная нагрузка. В любом случае допуск к вакцинации даёт врач или фельдшер только после осмотра.

«Вообще прививаться надо всем, но группа риска – это лица, у которых есть хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие болезни», – добавила Оксана Квитко.

Напомним, что ранее главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили сезон подъёма заболеваемости. 

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