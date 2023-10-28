Сезон подъёма заболеваемости обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- статистика сезонных инфекций растёт, но не катастрофически;
- больше всего болеют дети. Некоторые школы ушли на дистанционку;
- гриппа нет. Цифры по коронавирусу выросли, зарегистрировано 36 случаев за неделю, заболевших в возрасте 65+ больше всего;
- тест на коронавирус берут у всех с признаками ОРВИ;
- основные инфекции – риновирус, аденовирус;
- фиксируются случаи внебольничной пневмонии;
- свободных мест в больнице достаточно;
- долгий, надрывный кашель без температуры – повод срочно обратиться к врачу;
- маска по-прежнему главное средство профилактики заражения сезонными инфекциями;
- домашнюю аптечку стоит дополнить тестами на грипп и коронавирус, чтобы вовремя начать правильное лечение.
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