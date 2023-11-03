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Общество

В России предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками

Совет Федерации обратился в Минцифры с предложением создать на «Госуслугах» сервис по борьбе с телефонным спамом, пишет газета «Известия».

Идея состоит в том, что граждане сами будут указывать номера спамеров в сервисе, после чего Роскомнадзор выяснит, кому они принадлежат. Затем все данные передадут в Федеральную антимонопольную службу, где специалисты решат, есть ли признаки нарушения закона «О рекламе».

Отметим, что за первые полгода 2023 года абоненты в России получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков (+215 % к аналогичному периоду 2022 года).

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