Освещение не работает на некоторых улицах Великих Лук

10:51, 03 ноября 2023, ПАИ

Тему уличного освещения обсуждают жители Великих Лук в одной из групп, посвящённой жизни города. В этот раз великолучане обращаются к ответственным службам с призывами наладить освещение на площади Ленина и на улице Гастелло, пишет Luki-News.

«Фонари горят, но не светят даже на центральных проспектах! А в частности на улице Гастелло, по направлению к бывшей автоколонне, один фонарь на всю улицу», – отметили местные жители.

Кроме того, этот пост поддержали и другие великолучане.

В городской администрации сообщили, что для рассмотрения и принятия соответствующих мер обращения граждан направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук.