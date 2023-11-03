Освещение не работает на некоторых улицах Великих Лук
Тему уличного освещения обсуждают жители Великих Лук в одной из групп, посвящённой жизни города. В этот раз великолучане обращаются к ответственным службам с призывами наладить освещение на площади Ленина и на улице Гастелло, пишет Luki-News.
«Фонари горят, но не светят даже на центральных проспектах! А в частности на улице Гастелло, по направлению к бывшей автоколонне, один фонарь на всю улицу», – отметили местные жители.
Кроме того, этот пост поддержали и другие великолучане.
В городской администрации сообщили, что для рассмотрения и принятия соответствующих мер обращения граждан направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук.
Великолукский врач – об объединении больниц: Отношения между нашими учреждениями выстроятся без проблем