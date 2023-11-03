Скончался почётный гражданин Псковского района Семён Хмелев

11:11, 03 ноября 2023, ПАИ

На 90-м году жизни скончался почётный гражданин Псковского района Семён Хмелев. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Семён Михайлович прожил долгую и насыщенную жизнь, многое сделал не только для Псковского, но и для Печорского, Палкинского, Дедовичского районов. На каждом месте работы трудился добросовестно и с самоотдачей, многое сделал для развития сельского хозяйства, о чём свидетельствуют его награды: орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовое отличие», «За добросовестный труд». За плечами Семёна Михайловича был богатый опыт общественной и партийной работы», – отметила Наталья Фёдорова.

Глава района выразила соболезнования родным и близким Семёна Хмелева.