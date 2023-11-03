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Общество

Более миллиона заявок на догазификацию принято в России

Более миллиона заявок принято от граждан на программу догазификации по всей России, сообщил на региональном штабе по газификации Псковской области первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание штаба по газификации Псковской области. Фото: ПАИ

В России газ подведён к границам 750 тысяч домовладений и 400 тысяч домовладений полностью подключены к газу.

«Процент подключенных домов в Псковской области – один из самых низких по стране. Показатель заключенных договоров – всего 13 %, при этом средний показатель по стране составляет 39 %. Это говорит и о нехватке бригад, и о том, что люди не знают о компенсации расходов на газовое оборудование», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, региональному отделению партию и главам поселений нужно активнее работать с жителями и показывать позитивные примеры. «Работу нужно форсировать и сделать всё, чтобы каждый житель знал о преимуществах газификации и принял в ней участие», – обратился к присутствующим секретарь генсовета «Единой России».

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

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