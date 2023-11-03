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Общество

«Кукарача» состоится в седьмой раз в Псковской области

В рамках Рождественского фестиваля начался приём заявок на фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». В этом году он пройдёт уже в седьмой раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Ежегодный детский фестиваль «Кукарача» состоится в седьмой раз в Псковской области. Фото: Псковский городской молодёжный центр

Основной идеей является сплочение, объединение талантливой молодёжи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, вокруг деятельности в рамках различных видов искусств. «Фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников, что позволит детям почувствовать себя причастными к сказке, оказаться в самом центре событий и быть её главными героями», – отметили в пресс-службе.

Помимо образовательной программы (серия мастер-классов), в рамках фестиваля традиционно проходит конкурс среди воспитанников детских домов в возрасте от 5 до 18 лет по шести направлениям: вокал, хореография, художественное слово, живопись, фотоискусство и рукоделие. Стоит отметить, что все творческие номера и творческие работы должны соответствовать тематике – «Рождественское чудо».

Все творческие работы принимаются до 24 ноября через онлайн-форму. Объявление победителей состоится в начале декабря.

Организатором конкурса является ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают РОО «Псковский молодёжный центр» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр» при администрации города Пскова.

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