Строительство газопровода в Пушкинские Горы предложено завершить раньше срока

12:24, 03 ноября 2023, ПАИ

Более тысячи километров газопровода построит «Газпром» в Псковской области по обновленной программе газификации, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Адрей Турчак на заседании штаба по газификации Псковской области сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Это позволит создать условия для газификации 25 тысяч домовладений, 69 котельных в 54 населённых пунктах», — подчеркнул Андрей Турчак.

Требующим внимание объектом остаётся газопровод в Пушкинских Горах. По плану срок завершения строительства газопровода - 2025 год. Новый газопровод позволит подключить к газу около 3 тысяч домовладений.

В ходе заседания штаба Андрей Турчак предложил ускорить сроки строительства газопровода - к юбилею поэта Александра Пушкина. По новым срокам планируется, что строительство газопровода завершится до конца 2024 года. Сейчас газопровод к Пушкинским Горам находится на этапе поиска подрядчика, проектирование объекта завершено.

«Газопровод на Пушкинские Горы. Сейчас мы ищем подрядчика, проектирование объекта завершено. К концу 2024 года мы справимся с поставленной задачей», — сказал представитель ПАО «Газпром».

«Не рассказывайте мне, не рассказывайте, потому что в таблице напротив этого объекта стоит статус «Поиск подрядчика ведется». Что это такое в таблице «Газпрома», я знаю. Если мы через три месяца заглянем в эту таблицу, то с высокой долей вероятности там всё ещё будет стоять «Поиск подрядчика ведется». Мне сейчас достаточно вашего слова, что подрядчик будет определён и объект закончат до конца 2024 года», — обратился к нему Андрей Турчак.

«Да, самое важное, что закончены проектные работы», — ответил представитель «Газпрома».

«Игорь Николаевич [замгубернатора Псковской области Игорь Шатурный. — Прим. ПАИ], вы же работали в органах исполнительной власти? Сидит перед вами «газпромовский генерал» при высоком собрании. Если он сказал, что будет закончено до 2024 года, значит, будет закончено. Запишите в протокол», — отреагировал Андрей Турчак.