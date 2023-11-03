Школы сахарного диабета в Псковской области позволят улучшить тактику ведения пациентов – эксперт

14:12, 03 ноября 2023, ПАИ

Значимость создания регионального эндокринологического центра в Псковской области отметил заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби.

«Улучшение качества жизни людей – всегда замечательная новость!» – сказал он. В центре будут заниматься проблемами сахарного диабета и другой эндокринной патологии.

Кроме того, уже созданные школы сахарного диабета в Псковской городской поликлинике и Великолукской межрайонной больнице будут дооснащены. Такие же взрослые и детские кабинеты школы сахарного диабета также откроют в Невельской, Островской и Порховской межрайонных больницах.

Самир Аль-Араби также подчеркнул, что школы сахарного диабета позволят работать с людьми из группы риска, улучшить тактику ведения пациентов, а главное – избежать осложнений.