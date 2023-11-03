Международный мини-футбольный турнир проходит в Псковской области

12:24, 03 ноября 2023, ПАИ

Международный турнир по мини-футболу «Каникулы – осень – 2023» проходит в Пустошке в Псковской области 1 ноября. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

В первый день кубок разыграли мальчики 2014-2015 годов рождения. В соревнованиях приняли участие три команды великолукской спортшколы «Экспресс», невельская «Юность», «Острович-ниндзя» из Острова, пустошкинский «Метеор» и спортивный клуб «Лиозно» из Белоруссии.

На открытии соревнований с приветственным словом к спортсменам обратилась начальник отдела образования комитета по образованию, культуре и спорту администрации Пустошкинского района Наталья Пугачёва.

Команды разбили на две группы. В первой группе абсолютное лидерство захватили гости из Белоруссии. Во второй первым стал великолукский «Экспресс». Именно эти команды разыграли кубок первого дня соревнований. В финале сильнее оказался клуб «Лиозно» – 6:1. Второе место досталось великолукскому «Экспрессу». Третье место заполучила вторая команда «Экспресса», обыгравшая в решающей встрече островских «ниндзя» со счётом 2:1.

Лучшим бомбардиром стал спортсмен из Белоруссии Даниил Песецкий. В номинации «Лучший игрок турнира» первенство взял его соотечественник Матвей Симоненко. Лучшим вратарём турнира признали игрока «Экспресса» Максима Кошельника.

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