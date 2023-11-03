Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Международный мини-футбольный турнир проходит в Псковской области

Международный турнир по мини-футболу «Каникулы – осень – 2023» проходит в Пустошке в Псковской области 1 ноября. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

Международный мини-футбольный турнир проходит в Псковской области. Фото здесь и далее: группа «Мини-футбол Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»

В первый день кубок разыграли мальчики 2014-2015 годов рождения. В соревнованиях приняли участие три команды великолукской спортшколы «Экспресс», невельская «Юность», «Острович-ниндзя» из Острова, пустошкинский «Метеор» и спортивный клуб «Лиозно» из Белоруссии.

В соревнованиях приняло участие семь команд

На открытии соревнований с приветственным словом к спортсменам обратилась начальник отдела образования комитета по образованию, культуре и спорту администрации Пустошкинского района Наталья Пугачёва.

С приветственным словом к спортсменам обратилась Наталья Пугачёва

Команды разбили на две группы. В первой группе абсолютное лидерство захватили гости из Белоруссии. Во второй первым стал великолукский «Экспресс». Именно эти команды разыграли кубок первого дня соревнований. В финале сильнее оказался клуб «Лиозно» – 6:1. Второе место досталось великолукскому «Экспрессу». Третье место заполучила вторая команда «Экспресса», обыгравшая в решающей встрече островских «ниндзя» со счётом 2:1.

В финале сильнее оказался клуб «Лиозно» – 6:1

Лучшим бомбардиром стал спортсмен из Белоруссии Даниил Песецкий. В номинации «Лучший игрок турнира» первенство взял его соотечественник Матвей Симоненко. Лучшим вратарём турнира признали игрока «Экспресса» Максима Кошельника.    

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 ноября 2023

Первенство области по фиджитал-хоккею пройдёт в Пскове
03 ноября 2023

Международный мини-футбольный турнир проходит в Псковской области
03 ноября 2023

Три медали завоевали псковичи в турнире по фехтованию в Смоленске
03 ноября 2023

«Луки-Энергия» проведёт заключительный домашний матч в этом году
02 ноября 2023

Три футболиста из Псковской области попали в сборную сезона ЮФЛ
02 ноября 2023

МОК переобулся в воздухе – вице-премьер Дмитрий Чернышенко
02 ноября 2023

Впервые в Пскове прошёл турнир по русским шахматам
02 ноября 2023

Директор ФК «Псков» рассказал, на что потратят выигрыш

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...