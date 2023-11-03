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Спорт

Первенство области по фиджитал-хоккею пройдёт в Пскове

Первенство Псковской области по фиджитал-хоккею пройдёт в Ледовом дворце Пскова 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Фиджитал спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Первенство области по фиджитал-хоккею пройдёт в Пскове. Фото ПАИ

Согласно правилам фиджитал-хоккея, каждый матч включает в себя два этапа. На первом этапе команды играют в интерактивный хоккей, а на втором проводят хоккейный матч на льду в составах три на три.

В соревнованиях смогут поучаствовать спортсмены старше 16 лет. Отметим, что игрокам младше 18 лет необходимо будет получить письменное согласие родителей.

Всего в турнире примут участие восемь команд, в каждой из которых будет семь спортсменов.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями, кубками и сувенирной продукцией от организаторов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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