Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова награждена почётным знаком фонда «Русский мир»

13:55, 03 ноября 2023, ПАИ

Почётным знаком фонда «Русский мир» наградили генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову на торжественном открытии XV Ассамблеи Русского мира. Награду ей вручили за активную работу по продвижению русского языка и развитие гуманитарного сотрудничества, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Награду Светлане Мельниковой вручил председатель правления фонда «Русский мир», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов.

Светлана Мельникова отмечена как исследователь наследия русского зарубежья и активный участник проектов и программ фонда на протяжении многих лет. Вячеслав Никонов подчеркнул, что все, кто награждён сегодня дипломами и почётными грамотами, внесли огромный вклад в развитие фонда и русского языка.

Отметим, что целью XV Ассамблеи Русского мира является обсуждение проблемы сохранения ценностей, идеалов, базовых принципов Русского мира, продвижение русского языка и приумножение культурно-исторического наследия в условиях меняющегося мира.