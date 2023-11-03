Патриотизм в России имеет сейчас особое значение – Владимир Воробьёв

13:35, 03 ноября 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, как строится работа депутатского корпуса по патриотическому воспитанию.

«Патриотизм именно сейчас имеет особое значение в России», – заметил он и добавил, что этому направлению работы уделяется особое внимание и молодёжь с удовольствием откликается на участие во всех акциях.

«А ведь было время, когда этот аспект работы был снижен, хотя в истории он занимал и занимает особое место», – подчеркнул Владимир Воробьёв.

Депутаты выступают в школах, колледжах, находящихся в их округах, вместе с ветеранами, участниками горячих точек и военнослужащими, прошедшими СВО.

Такие встречи с молодёжью проводятся в Дни воинской славы России, а также тематические даты. Например, недавно подобная встреча с молодёжью прошла в Доме офицеров в День призывника, куда пришли не только сами призывники, но и их друзья, родители, младшие братья и сёстры.

Кроме того, депутаты Псковской городской Думы активно участвуют в сборе гуманитарных грузов.