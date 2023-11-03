Стала известна афиша «Расписных выходных» в Изборском музее

14:08, 03 ноября 2023, ПАИ

Стала известна афиша «Расписных выходных» на ноябрь в Изборском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

4-5 ноября – «Дни Бойкой изборской набойки», где посетители смогут изготовить сувениры своими руками в древней технике;

11-12 ноября – монотипия «Сказочная страна». Здесь можно будет узнать приёмы и необычные способы рисования;

18-19 ноября – мастер-класс «Яркий ноябрь». Знакомство с техникой «батик» и свободной росписью по ткани;

25-26 ноября – пейзаж гуашью «Первый снег». Способы передачи состояния природы и настроения в рисунке.

Местом проведения станет музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32). Время проведения – в 13:00 и в 15:00.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (921) 219-84-70.