Псковский кот-инженер попал в телеграм-канал Минпромторга РФ
Вальяжную прогулку псковского кота по производству «Оско-Инвест» опубликовали в телеграм-канале Минпромторга РФ.
«Этот котик стал инженером, несмотря на то, что у него лапки», – подписали видео в телеграм-канале.
Напомним, что с рабочим визитом в Псковскую область приехал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В программе его поездки – посещение нескольких производственных площадок региона, совещание с губернатором Михаилом Ведерниковым.
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