Псковский кот-инженер попал в телеграм-канал Минпромторга РФ

14:59, 03 ноября 2023, ПАИ

Вальяжную прогулку псковского кота по производству «Оско-Инвест» опубликовали в телеграм-канале Минпромторга РФ.

«Этот котик стал инженером, несмотря на то, что у него лапки», – подписали видео в телеграм-канале.

Напомним, что с рабочим визитом в Псковскую область приехал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В программе его поездки – посещение нескольких производственных площадок региона, совещание с губернатором Михаилом Ведерниковым.