Уникальный детский сад во Владимирском Лагере отмечает 50-летие

15:20, 03 ноября 2023, ПАИ

Детский сад во Владимирском Лагере отмечает 50-летие. Заведующая детским садом № 2045/3 Министерства обороны РФ на территории военного городка Владимирский Лагерь в Стругокрасненском районе Ольга Чуняева рассказала, что юбилейную дату праздновали несколько дней.

Первыми день рождения любимого сада отметили его воспитанники. Для них подготовили увлекательное шоу с участием талантливых и ярких артистов. Самым запоминающимся моментом стала фольгированная дискотека.



Фото: Пресс-служба Сбербанка



Фото: Пресс-служба Сбербанка



Фото: Пресс-служба Сбербанка



Фото: Пресс-служба Сбербанка







Отметить 50-летие детского сада пригласили и родителей деток. Для них прошёл день открытых дверей «С юбилеем, детский сад!». Воспитатели подготовили презентацию детско-родительских мероприятий и рассказали, как родители могут принять в них участие.

В пятницу, 3 ноября, праздничные мероприятия проходят для сотрудников и гостей детского сада. «Мы позвали всех тех, с кем работаем и сотрудничаем, чтобы отметить эту дату вместе», – рассказала Ольга Чуняева.

Детский сад был открыт 4 ноября 1973 года. Располагался он в жилом доме, где под две разновозрастные группы объединили две квартиры. В 1996 году в эксплуатацию было сдано новое здание. Возводили его по европейским стандартам, поэтому в учреждении есть даже бассейн.

Ольга Чуняева работает в детском саду 28 лет, из которых 14 лет – заведующей. За это время сад полностью преобразился. «Мы идём в ногу со временем. Шесть лет назад сделали капремонт, и сад полностью обновился», – отметила она.

«С коллективом детского сада Владимирского Лагеря нас связывают давние партнёрские отношения. Сбер обеспечивает это дошкольное учреждение сервисом расчётно-кассового обслуживания, реализует здесь зарплатный проект. Мы всегда с вниманием относимся к нашим клиентам и стараемся поддерживать с ними не только сугубо деловые, но и партнёрские отношения, участвуем в важных для них событиях. Сегодня детский сад № 2045/3 получил признание как образцовый в системе Министерства обороны Российской Федерации и празднует большую, круглую дату – 50-летие со дня открытия. Уверен, что с таким слаженным профессиональным коллективом этот детский сад ещё многие десятилетия будет работать на благо региона, оставаясь местом, где малышам интересно, комфортно и здорово», – добавил заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов.

В саду есть спортзал, музыкальный класс, игровые площадки, мини-скейт-парк. Совсем недавно появился новый интерактивный комплекс: интерактивные стены, пол, песочница, домашний кинотеатр. Во всех холлах и коридорах – тематические развивающие панели: по медицине, пожарной безопасности, почтовому делу. Воспитанники сада – дети военнослужащих, поэтому одним из важных специалистов в учреждении считается психолог. Его кабинет оснащён по последнему слову техники. «Сухие» бассейны, «сухой» дождь, пузырчатая труба, особые световые панели – здесь есть всё, чтобы дети, родители которых выполняют задачи в зоне специальной военной операции, могли легче пережить разлуку.

В саду работает канал «Детсад ТВ»: воспитатели вместе с детками записывают ролики и отправляют их в госпитали своим папам, получившим ранения. В этом году по итогам всероссийского конкурса «Образцовый детский сад», в котором приняли участие почти две тысячи претендентов, стругокрасненский сад вошел в сотню лучших дошкольных образовательных учреждений РФ. А в 2022 году проект детского сада «Дошколята – друзья и защитники природы» удостоился областной премии «Народное признание» в номинации «Экомышлениие».

«Счастливые лица детей – это главный успех сотрудников нашего замечательного детского сада. Всех с праздником!» – поздравила Ольга Чуняева.